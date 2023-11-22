Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине
Мир
Захарова сообщила о привлечении лабораторий РФ к анализу воды с «Фукусимы-1»
Мир
МИД РФ заявил об ответе в случае ограничений на передвижение дипломатов в ЕС
Интернет и технологии
Цены на новые модели iPhone на сером рынке упали на 5–10 тыс. рублей
Экономика
Совфед одобрил повышение стоимости пенсионного коэффициента
Общество
Путин наградил Мутко орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени
Мир
Захарова заявила о попытке США переложить траты на содержание Зеленского на ЕС
Мир
Генсек ООН назвал соглашение Израиля и ХАМАС важным шагом в верном направлении
Мир
Сирийские средства ПВО отразили ракетную атаку Израиля над Дамаском
Общество
Путин объявил 2024 год в России Годом семьи
Армия
МО сообщило об отражении трех атак ВСУ в Запорожской области
Армия
Российская ПВО сбила украинский МиГ-29 в ДНР
Недвижимость
В Москве спрос на рынке новостроек делюкс-класса достиг максимума с 2021-го
Сюжет:

Зеленский выразил готовность обсудить с Трампом его мирный план

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о готовности обсудить с бывшим президентом США Дональдом Трампом его план по урегулированию конфликта с РФ. Об этом он заявил 21 ноября в беседе с журналистом Fox News Бенджамином Холлом.

«Давайте поговорим с ним и дадим ему возможность показать, какие шаги в его формуле мира. Я готов», — сказал Зеленский, добавив, что экс-президент США может поделиться с ним конкретным мирным планом, если он у него есть.

Президент Украины также отметил, что любые инициативы, основанные на признании Киевом Крыма и Донбасса частью России, не являются мирным планом. При этом он признал, что это поможет остановить конфликт.

По его словам, государство сейчас находится «в центре глобальных рисков», а неудачи Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте происходят накануне президентских выборов в США, которые будут иметь глубокие последствия для дальнейшей поддержки военных усилий. Однако Зеленский выразил надежду, что конгресс поможет Киеву.

Остина хондроз: США и Германия пересматривают помощь Украине
Кому может быть выгодно перемирие в 2024 году

Ранее, 13 ноября, украинская газета «Страна.ua» написала, что Зеленский хочет дозвониться до экс-президента США для проведения переговоров. А 8 ноября он в интервью NBC пригласил Трампа приехать в Киев. Украинский президент заявил, что смог бы за 24 минуты объяснить экс-президенту США, что мирного урегулирования не удастся достичь за 24 часа. Однако Трамп отказался от приглашения. Экс-президент США подчеркнул, что с ним сейчас имеет дело администрация нынешнего американского лидера Джо Байдена, и ему бы не хотелось создавать конфликт интересов.

5 августа Трамп заявил, что ему в случае победы на выборах удастся достичь мирного урегулирования украинского конфликта «еще до возвращения в Овальный кабинет». До этого, 18 июля, Трамп сказал, что смог бы склонить Россию и Украину к урегулированию кризиса в течение 24 часов. По его словам, одному из президентов этих двух стран он бы пообещал «кучу денег», а другому сказал бы, что другая сторона денег не получит.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023