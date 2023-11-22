Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о готовности обсудить с бывшим президентом США Дональдом Трампом его план по урегулированию конфликта с РФ. Об этом он заявил 21 ноября в беседе с журналистом Fox News Бенджамином Холлом.

«Давайте поговорим с ним и дадим ему возможность показать, какие шаги в его формуле мира. Я готов», — сказал Зеленский, добавив, что экс-президент США может поделиться с ним конкретным мирным планом, если он у него есть.

Президент Украины также отметил, что любые инициативы, основанные на признании Киевом Крыма и Донбасса частью России, не являются мирным планом. При этом он признал, что это поможет остановить конфликт.

По его словам, государство сейчас находится «в центре глобальных рисков», а неудачи Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте происходят накануне президентских выборов в США, которые будут иметь глубокие последствия для дальнейшей поддержки военных усилий. Однако Зеленский выразил надежду, что конгресс поможет Киеву.

Ранее, 13 ноября, украинская газета «Страна.ua» написала, что Зеленский хочет дозвониться до экс-президента США для проведения переговоров. А 8 ноября он в интервью NBC пригласил Трампа приехать в Киев. Украинский президент заявил, что смог бы за 24 минуты объяснить экс-президенту США, что мирного урегулирования не удастся достичь за 24 часа. Однако Трамп отказался от приглашения. Экс-президент США подчеркнул, что с ним сейчас имеет дело администрация нынешнего американского лидера Джо Байдена, и ему бы не хотелось создавать конфликт интересов.

5 августа Трамп заявил, что ему в случае победы на выборах удастся достичь мирного урегулирования украинского конфликта «еще до возвращения в Овальный кабинет». До этого, 18 июля, Трамп сказал, что смог бы склонить Россию и Украину к урегулированию кризиса в течение 24 часов. По его словам, одному из президентов этих двух стран он бы пообещал «кучу денег», а другому сказал бы, что другая сторона денег не получит.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.