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В ChatGPT запустили голосовую функцию для всех пользователей

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Stanislav Kogiku
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Всем пользователям чат-бота ChatGPT стала доступна голосовая функция. Об этом 21 ноября сообщил портал MSPoweruser.

«ChatGPT с голосовым доступом теперь доступен всем бесплатным пользователям. Загрузите приложение на свой телефон и коснитесь значка наушников, чтобы начать разговор», — сообщил разработчик чата Open AI.

Издание отмечает, что голосовая функция ChatGPT способствует естественному общению и расширяет возможности решения проблем, исследования и понимания данных. У других основных конкурентов, таких как Bard и Bing Chat, такой возможности нет.

Тестирование голосовой функции началось в сентябре среди платных пользователей. Теперь ее распространили на бесплатную версию GPT-3.5.

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ChatGPT — бот с искусственным интеллектом, который умеет вести беседу, давать ответы на заданные вопросы, а также править и создавать компьютерный код, стихи и аудио.

Ранее, 5 ноября, ChatGPT научился создавать песни с помощью нейросети Suno AI. Для этого пользователю нужно отправить боту соответствующую команду, выбрать жанр и добавить текст. Нейросеть создает два музыкальных трека по 40 секунд, далее человек сможет выбрать понравившийся, чтобы продолжить его написание.

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