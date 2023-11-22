В ChatGPT запустили голосовую функцию для всех пользователей
Всем пользователям чат-бота ChatGPT стала доступна голосовая функция. Об этом 21 ноября сообщил портал MSPoweruser.
«ChatGPT с голосовым доступом теперь доступен всем бесплатным пользователям. Загрузите приложение на свой телефон и коснитесь значка наушников, чтобы начать разговор», — сообщил разработчик чата Open AI.
Издание отмечает, что голосовая функция ChatGPT способствует естественному общению и расширяет возможности решения проблем, исследования и понимания данных. У других основных конкурентов, таких как Bard и Bing Chat, такой возможности нет.
Тестирование голосовой функции началось в сентябре среди платных пользователей. Теперь ее распространили на бесплатную версию GPT-3.5.
ChatGPT — бот с искусственным интеллектом, который умеет вести беседу, давать ответы на заданные вопросы, а также править и создавать компьютерный код, стихи и аудио.
Ранее, 5 ноября, ChatGPT научился создавать песни с помощью нейросети Suno AI. Для этого пользователю нужно отправить боту соответствующую команду, выбрать жанр и добавить текст. Нейросеть создает два музыкальных трека по 40 секунд, далее человек сможет выбрать понравившийся, чтобы продолжить его написание.