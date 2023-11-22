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В Иркутске суд приговорил серийного убийцу Попкова еще к десяти годам колонии

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В Иркутске суд приговорил «ангарского маньяка» Михаила Попкова, ранее уже осужденного пожизненно, еще к десяти годам колонии особого режима. Об этом в среду, 22 ноября, сообщает прокуратура Иркутской области в Telegram-канале.

Мужчину признали виновным по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»). Суд установил, что он убил в период с 1997 по 2003 год трех женщин. Отмечается, что в октябре 1997-го и марте 1998 года Попков задушил двух женщин 25 и 27 лет соответственно на берегу Ангары. В октябре 2003-го мужчина нанес не менее 40 ударов ножом 31-летней потерпевшей в районе Ново-Ленинского кладбища.

Ведомство добавляет, что ранее он был осужден к пожизненному лишению свободы за серийные убийства более 80 человек, а также за другие преступления.

В зале суда Попков отказался от дачи показаний, поэтому во время процесса были оглашены его допросы со следствия, свои показания он подтвердил.

Признание — сила: «ангарскому маньяку» не понравилось второе пожизненное
Михаил Попков сознался в убийстве 82 женщин. Но жертв может оказаться гораздо больше

Бывший сотрудник МВД Михаил Попков получил первый пожизненный приговор в 2015 году за 22 убийства и причинение тяжких телесных повреждений двум женщинам. Три года спустя ему вынесли второй приговор за 59 убийств. Жертвами становились в основном молодые женщины. Также Попков убил коллегу-милиционера.

4 июня 2021 года Попков был приговорен еще к девяти годам и восьми месяцам тюрьмы по двум эпизодам. Сообщается, что суд вынес это решение в связи с тем, что в 1995 году в ночь с 13 на 14 июля Попков убил женщину. В тот же временной период он был причастен еще к одному убийству. Известно, что маньяк сознался в этих преступлениях, уже будучи под стражей.

15 января Попков, признанный виновным в убийстве более 80 человек в период с 1990 по 2010 год и приговоренный к двум пожизненным срокам, признался в совершении еще двух убийств.

18 августа прокуратурой Иркутской области было утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Попкова еще о трех убийствах.

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