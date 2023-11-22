Новак сообщил о росте доли РФ на рынке СПГ до 20% к 2030 году
Доля РФ на рынке сжиженного природного газа (СПГ) вырастет до 20% к 2030 году. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак в среду, 22 ноября, в ходе правительственного часа в Совете Федерации.
Он подчеркнул, что страна стала четвертым крупнейшим производителем сжиженного природного газа, доля на мировом рынке составляет 8%.
«Планируем к 2030 году увеличить до 100 млн тонн производство СПГ с увеличением доли до 20% мирового рынка», — отметил Новак.
Коме того, вице-премьер России указал, что страна намерена нарастить производство сжиженного природного газа до 100 млн т в год к 2030-му с 33 млн т в 2023-м году.
Ранее, 18 ноября, издание The Telegraph написало, что страны Евросоюза (ЕС) закупили у РФ СПГ на €6,1 млрд в 2023 году. Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович объяснил «Известиям», почему альянсу сложно отказаться от российского сжиженного природного газа. Он указал, что СПГ из России давал возможность обеспечивать эффективность экономики ЕС.
До этого, 4 ноября, Новак сообщил, что Россия в 2023 году произведет приблизительно 30 млн т СПГ. По его словам, к 2030 году планируется выйти на уровень производства СПГ порядка 100 млн т. Он тогда также подчеркнул, что перед страной стоит задача занять долю в 20% в мировом производстве.