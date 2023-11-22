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В госпиталях Минобороны откроются пункты по жилищному обеспечению участников СВО

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Фото: Министерство обороны РФ
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В госпиталях и больницах Минобороны России будут созданы консультационные пункты по вопросам жилищного обеспечения военнослужащих. В открытии такого пункта в военном госпитале в Казани в среду, 22 ноября, принял участие заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов.

«Дополнительная мера социальной поддержки позволит оперативно решать весь спектр жилищных вопросов, возникающих у наших военнослужащих еще в период их нахождения в стенах ведомственных госпиталей», — сказал Иванов, выступая на церемонии.

По его словам, к настоящему времени такие пункты уже созданы в центральных военно-медицинских учреждениях оборонного ведомства, и в ближайшее время аналогичные пункты начнут работу на базе других военно-медицинских организаций.

С открытием консультационных пунктов российским военнослужащим не придется тратить время на сбор и подачу необходимых документов, поскольку вся работа будет осуществляться сотрудниками органов жилищного обеспечения.

Путин призвал «не жадничать» при поддержке семей участников СВО
На встрече с главой Ставрополья президент также обратил внимание на удручающее состояние местных школ

17 ноября генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил органам прокуратуры проверить исполнение законодательства в части мер социальной поддержки участникам специальной военной операции (СВО) и членам их семей. Он поручил проверить, все ли льготы и выплаты они получают. Месяцем ранее президент России Владимир Путин назвал заботу об участниках СВО и их семьях важнейшей задачей властей.

Ранее он также указывал на важность поддержки участников спецоперации. В частности, глава государства подчеркнул, что военные должны чувствовать как материальную, так и моральную поддержку.

В апреле президент подписал указ о создании фонда поддержки участников спецоперации и семей погибших бойцов. Основными целями фонда является персональное социальное сопровождение ветеранов СВО, содействие в получении мер поддержки и льгот, включая медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение. Кроме того, фонд будет помогать в переобучении и трудоустройстве ветеранов.

Спецоперация по защите Донбасса, о которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее начале было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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