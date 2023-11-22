Первая группа батальона из бывших пленных ВСУ выехала на боевое задание

Бывшие украинские военнопленные в составе российского батальона имени Богдана Хмельницкого, входящего в оперативно-боевое тактическое формирование «Каскад», выехали на боевое задание. Об этом в среду, 22 ноября, заявил боец Виктор Киричанский с позывным Кирик.

«Первая группа сегодня уже выехала на боевое задание. <…> Мы выезжаем следом, встретимся на фронте с ними», — передает его слова «РИА Новости».

По словам военного, настроение в подразделении боевое, все сделали свой выбор в правильную сторону. Киричанский рассказал, что в первый раз немного страшно ехать на линию боевого соприкосновения, но он верит, что всё будет нормально.

«Сейчас у нас пополняется вооружение. У нас появились пулеметчики, проходили тактическую медицину в боевых условиях, создавали нам стрессовые ситуации. В принципе, у всех всё получается неплохо», — объяснил солдат.

Кроме того, Киричанский добавил, что во время службы в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) он только три раза был на полигоне.

Ранее, 7 ноября, бойцы первого подразделения батальона имени Богдана Хмельницкого принесли присягу России. Командир батальона Андрей Тищенко отметил, что после присяги бойцы отправятся на передовую.

27 октября Тищенко сообщил, что батальон имени Богдана Хмельницкого поступил на службу в российское оперативно-боевое тактическое формирование (ОБТФ) «Каскад».

О формировании батальона имени Богдана Хмельницкого рассказали 27 февраля. Тищенко указал, что всего в подразделении около 70 человек. Из них 95% — бывшие украинские военные с боевым опытом. Добровольческий батальон формируется из пленных, размещенных в разных колониях. Контракты с добровольцами заключаются с ВС РФ на общих условиях.

В тот же день бывший украинский пограничник Кирилл Спасский рассказал, что сдавшиеся в плен военные ВСУ отказались от украинского гражданства, приняли российское и вступили в добровольческий батальон в составе Вооруженных сил (ВС) РФ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.