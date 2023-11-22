Президент Украины Владимир Зеленский сам посеял сомнения в возможности победы страны в конфликте с Россией. Об этом 21 ноября заявили обозреватели немецкой газеты Die Welt Грегор Свинг и Ибрагим Набер.

Журналисты напомнили, что Зеленский сам сказал о том, что победа Украины возможна только при постоянной поддержке США.

«Теперь, когда конгресс США принял промежуточный бюджет без дополнительной помощи Киеву, а министру обороны Германии Борису Писториусу пришлось признать, что цель ЕС по поставке миллиона артиллерийских снарядов к марту следующего года не может быть достигнута, у международных наблюдателей появляются вопросы к Зеленскому о том, способна ли его страна продолжать наступление в новых условиях», — передает мнение обозревателей «РИА Новости».

Журналисты также напомнили о публичном конфликте Зеленского с главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Залужным. По мнению журналистов, он доказывает что у руководства Украины нет единой позиции. Эта ситуация, считают они, позволяет сторонникам мирного урегулирования конфликта на Украине дальше настаивать на своем.

Ранее, 21 ноября, Зеленский в видеообращении к годовщине евромайдана заявил, что конфликт на Украине не может закончиться вничью. Он отметил, что Киев выступает категорически против идеи мирных переговоров с Россией даже в условиях, когда положение ВСУ на поле боя является очень тяжелым. Зеленский заявил, что украинцы не готовы отдать свои, по его мнению, территории. В тот же день он также в очередной раз выступил против мирных переговоров с Россией.

В тот же день журналист Fox News Бенджамин Холл сообщил, что Зеленский пожаловался на то, что Вашингтон выделяет недостаточно финансовой помощи Киеву. По его мнению, Израиль отвлек весь мир от Украины. Зеленский назвал эту ситуацию критическим моментом.

При этом и советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк 19 ноября указывал на то, что Украина вряд ли будет способна противостоять России в долгосрочной перспективе. По его мнению, на «успех» ВСУ влияют три фактора: соотношения ресурсов между Россией и Украиной, количество оружия у обеих сторон, а также сроки, когда это оружие можно начать использовать на поле боя.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.