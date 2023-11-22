Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине
Мир
Захарова сообщила о привлечении лабораторий РФ к анализу воды с «Фукусимы-1»
Мир
МИД РФ заявил об ответе в случае ограничений на передвижение дипломатов в ЕС
Интернет и технологии
Цены на новые модели iPhone на сером рынке упали на 5–10 тыс. рублей
Экономика
Совфед одобрил повышение стоимости пенсионного коэффициента
Общество
Путин наградил Мутко орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени
Мир
Захарова заявила о попытке США переложить траты на содержание Зеленского на ЕС
Мир
Генсек ООН назвал соглашение Израиля и ХАМАС «важным шагом в верном направлении»
Мир
Сирийские средства ПВО отразили ракетную атаку Израиля над Дамаском
Общество
Путин объявил 2024 год в России Годом семьи
Армия
МО сообщило об отражении трех атак ВСУ в Запорожской области
Армия
Российская ПВО сбила украинский МиГ-29 в ДНР
Недвижимость
В Москве спрос на рынке новостроек делюкс-класса достиг максимума с 2021-го
Сюжет:

Немецкие журналисты назвали Зеленского источником сомнений в победе Украины

Die Welt: Зеленский сам посеял сомнения в возможности победы Украины
0
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Владимир Зеленский сам посеял сомнения в возможности победы страны в конфликте с Россией. Об этом 21 ноября заявили обозреватели немецкой газеты Die Welt Грегор Свинг и Ибрагим Набер.

Журналисты напомнили, что Зеленский сам сказал о том, что победа Украины возможна только при постоянной поддержке США.

«Теперь, когда конгресс США принял промежуточный бюджет без дополнительной помощи Киеву, а министру обороны Германии Борису Писториусу пришлось признать, что цель ЕС по поставке миллиона артиллерийских снарядов к марту следующего года не может быть достигнута, у международных наблюдателей появляются вопросы к Зеленскому о том, способна ли его страна продолжать наступление в новых условиях», — передает мнение обозревателей «РИА Новости».

Журналисты также напомнили о публичном конфликте Зеленского с главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Залужным. По мнению журналистов, он доказывает что у руководства Украины нет единой позиции. Эта ситуация, считают они, позволяет сторонникам мирного урегулирования конфликта на Украине дальше настаивать на своем.

«Ожидать полного урегулирования украинского кризиса в ближайшее время не следует»
Политолог Денис Денисов о ситуации на Украине

Ранее, 21 ноября, Зеленский в видеообращении к годовщине евромайдана заявил, что конфликт на Украине не может закончиться вничью. Он отметил, что Киев выступает категорически против идеи мирных переговоров с Россией даже в условиях, когда положение ВСУ на поле боя является очень тяжелым. Зеленский заявил, что украинцы не готовы отдать свои, по его мнению, территории. В тот же день он также в очередной раз выступил против мирных переговоров с Россией.

В тот же день журналист Fox News Бенджамин Холл сообщил, что Зеленский пожаловался на то, что Вашингтон выделяет недостаточно финансовой помощи Киеву. По его мнению, Израиль отвлек весь мир от Украины. Зеленский назвал эту ситуацию критическим моментом.

При этом и советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк 19 ноября указывал на то, что Украина вряд ли будет способна противостоять России в долгосрочной перспективе. По его мнению, на «успех» ВСУ влияют три фактора: соотношения ресурсов между Россией и Украиной, количество оружия у обеих сторон, а также сроки, когда это оружие можно начать использовать на поле боя.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023