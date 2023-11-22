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В больницах Москвы появились роботы-помощники «робокошки»

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Фото: официальный сайт мэра Москвы
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В трех больницах Москвы в тестовом режиме начали работать роботы-помощники «робокошки». Об этом 22 ноября говорится на официальном сайте мэра столицы.

«Они умеют доставлять еду и медицинские принадлежности, провожать пациентов, например, до лифта и в комнату отдыха, а по пути делиться полезными советами о поддержании своего здоровья. Роботы разгружают сотрудников и помогают им сосредоточиться на выполнении медицинских обязанностей», — отмечает заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Сейчас «робокошки» начали работать в городских клинических больницах №67 им. Л.А. Ворохобова, №15 им. О.М. Филатова и НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.

Отмечается, что новые роботы-помощники безопасны в использовании. Они ориентируются в пространстве благодаря камерам, нижние из которых сканируют окружение 90 раз в секунду, а еще одна направлена в потолок. «Робокошки» оснащены 3D-сенсорами, поэтому они могут остановиться перед любым препятствием и сохранять безопасную дистанцию.

Как указано, без подзарядки они могут функционировать сутки. В случае успешного тестирования новые роботы-помощники могут появиться и в других городских стационарах.

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