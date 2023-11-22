Эксперты спрогнозировали изменения в России в 2024 году

Новые стратегические решения в сфере экономики могут быть приняты в 2024 году. Об этом говорится в докладе «XV рейтинг политической устойчивости губернаторов «Госсовет 2.0», опубликованном 22 ноября компанией «Минченко консалтинг».

«После проведения выборов президента в марте могут последовать новые стратегические решения, связанные как с проведением СВО, так и с экономической перестройкой», — сказано в документе.

Добавляется, что эти новые решения, в случае их принятия, определят контекст региональных выборов 2024 года.

Также отмечаются факторы, которые, по мнению авторов доклада, будут влиять на региональную политику до президентских выборов. Среди них называется рост цен, колебания национальной валюты, новый законопроект о праве губернаторов отправлять в отставку мэров после выговора, борьба губернаторов за возможность встроиться в федеральную кампанию со своей собственной повесткой и другие.

Ранее, 17 ноября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил надежду на то, что нынешний глава государства Владимир Путин будет баллотироваться на предстоящих выборах президента страны. По его словам, трудно сказать, сможет ли новый лидер сохранить всё то, чего достиг Путин.

До этого, 6 ноября, Песков отмечал, что Путин пока не изъявлял намерения баллотироваться на новый срок. Пресс-секретарь президента РФ также уточнял, что глава государства объявит о своих дальнейших намерениях после окончательного утверждения даты и начала процедуры выдвижения кандидатов.

Сам глава государства, отвечая в сентябре на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) на вопрос о том, будет ли он участвовать в предстоящих выборах в РФ, призвал дождаться решения парламента об их назначении.

Выборы президента России намечены на 17 марта 2024 года. Избирательная кампания еще не стартовала. Путин, отвечая на вопрос о том, будет ли он участвовать в предстоящих выборах главы государства, призвал дождаться решения парламента об их назначении.