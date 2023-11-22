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В Иркутской области ищут пропавшего три дня назад 15-летнего подростка

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Фото: t.me/mvd_38
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В Иркутской области сотрудники правоохранительных органов ищут 15-летнего Семена Сергеева, пропавшего три дня назад. Об этом в среду, 22 ноября, сообщает управление МВД России по региону в Telegram-канале.

В полицию обратилась мать мальчика, которая рассказала, что сын с приятелем вечером 19 ноября поехал из Усть-Орды в Иркутск на маршрутке. После он перестал выходить на связь.

Отмечается, что в последний раз подростка видели около остановки «Политех» в Свердловском районе Иркутска.

По данным ведомства, несовершеннолетний был одет в черную куртку, штаны и шапку. Кроме того, среди примет пропавшего в публикации указали рост около 180 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы и карие глаза.

Ранее, 21 октября, источник «Известий» рассказал, что двое пропавших в подмосковной деревне Мисайлово мальчиков — 11-летний Владимир и 13-летний Артем — найдены живыми. Мать мальчиков рассказала, что старший получил в школе неудовлетворительные оценки, а младший потерял телефон. Она предположила, что именно из-за этого братья решили убежать из дома.

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