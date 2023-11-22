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В Омске осудили на 2,5 года мужчину за рассылку террористических угроз

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Фото: ФСБ РФ
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Суд в Омске приговорил к 2,5 года лишения свободы мужчину, который рассылал угрозы террористического характера в России и Белоруссии. Об этом 22 ноября сообщил Центр общественный связей ФСБ РФ.

«В Омске задержан гражданин России, 2004 года рождения, осуществивший в марте – мае 2021 года с электронных почтовых адресов иностранных доменов рассылку ложных террористических угроз в адрес 395 объектов 37 регионов России, а также 450 объектов в Республике Беларусь», — говорится в сообщении.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). Его расследованием занимались ФСБ, МВД России и Комитет государственной безопасности Белоруссии.

Осужденный деятельно раскаялся и сотрудничал со следствием. С него также взыскали 2,5 млн рублей за материальный ущерб.

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Ранее, 17 ноября, в Амурской области задержали иностранца по подозрению в финансировании террористической организации. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Наказание может составить до 15 лет лишения свободы.

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