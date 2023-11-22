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NF: 23 зарубежных бренда одежды и обуви намерены выйти на российский рынок

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На российский рынок готовятся выйти 23 зарубежных бренда, в то время как 19 уже начали работу в РФ в этом году. Об этом 21 ноября сообщила аналитическая компания NF Group.

«23 бренда рассматривают выход на российский рынок и анонсируют планы по развитию», — отмечается в представленной в ходе пресс-конференции презентации.

В компании также подсчитали, что большая часть брендов, которые пришли в РФ в 2023 году, — из Турции, Белоруссии и Эстонии. Их доля составляет 58%, 16% и 8% соответственно. В текущем году на российский рынок выйдут также бренды из Ирана, Китая, Казахстана, Южной Кореи, Индии, Италии, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Большая часть ритейлеров работает в сегменте одежды и обуви (73,9%), остальные — в категориях «Товары для дома», «Электроника», «Книги и сувениры».

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В начале октября Forbes опубликовал рейтинг 50 крупнейших иностранных компаний в России. Список возглавили французская «Леруа Мерлен» (Leroy Merlin), японская JT Group и американская Philip Morris.

В сентябре стало известно, что итальянский бренд одежды и обуви OVS, представляющий сегмент масс-маркет, возвращается на российский рынок и намерен открыть полноформатную торговую точку. В том же месяце возобновил свою работу в России американский бренд Tommy Hilfiger.

Некоторые иностранные предприятия с февраля 2022 года приостановили деятельность в РФ или ушли с рынка на фоне геополитической обстановки. При этом вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров 19 сентября 2022-го в интервью «Известиям» рассказал, что прекратившие работу в РФ зарубежные компании, как правило, заинтересованы в продолжении деятельности или обеспечении условий для возвращения в Россию в будущем.

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