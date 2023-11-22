Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине
Мир
Захарова сообщила о привлечении лабораторий РФ к анализу воды с «Фукусимы-1»
Мир
МИД РФ заявил об ответе в случае ограничений на передвижение дипломатов в ЕС
Интернет и технологии
Цены на новые модели iPhone на сером рынке упали на 5–10 тыс. рублей
Экономика
Совфед одобрил повышение стоимости пенсионного коэффициента
Общество
Путин наградил Мутко орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени
Мир
Захарова заявила о попытке США переложить траты на содержание Зеленского на ЕС
Мир
Генсек ООН назвал соглашение Израиля и ХАМАС важным шагом в верном направлении
Мир
Сирийские средства ПВО отразили ракетную атаку Израиля над Дамаском
Общество
Путин объявил 2024 год в России Годом семьи
Армия
МО сообщило об отражении трех атак ВСУ в Запорожской области
Армия
Российская ПВО сбила украинский МиГ-29 в ДНР
Недвижимость
В Москве спрос на рынке новостроек делюкс-класса достиг максимума с 2021-го
Сюжет:

Ханука в 2023 году — смысл и традиции «праздника свечей»

Евреи всего мира с 7 по 15 декабря будут отмечать Хануку
0
Фото: TASS/dpa/Michael Reichel
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В декабре иудеи вспоминают великое чудо, произошедшее в Израиле после освобождения от греческого ига. Целых восемь дней последователи иудаизма отмечают светлый праздник Хануки. «Известия» рассказывают о смысле «дня свечей» и традициях иудеев.

Ханука 2023 — когда, даты

У Хануки есть фиксированная дата — 25 декабря по еврейскому календарю. Однако исчисление времени по нему отличается от григорианского, поэтому дата праздника по привычному россиянам календарю постоянно меняется. В 2023 году Ханука продлится с 7 по 15 декабря.

Само название «ханука» означает сочетание фраз «достичь спокойствия» и «25». Однако часто на современный лад его переводят как «обновление».

Ханука 2023 — история, суть

История праздника восходит к событиям, произошедшим в Израиле за 164 года до н.э. В то время иудеи проживали на территории греческой Сирии. При императоре Александре Македонском их жизнь текла размеренно, а правитель не вмешивался в вопросы веры.

Страна обетованная: жить в России евреям безопаснее, чем в США
Уровень антисемитизма в крупнейшем государстве мира — один из самых низких в Европе

Однако после его смерти к власти пришел Антиох Епифан. Он начал гонения на иудеев, запретил чтение Торы и еврейские традиции, а по его приказу разоряли и закрывали храмы. Тогда началось восстание, которое длилось три года. Несмотря на численное превосходство противника, иудейское войско действовало расчетливо и хитро, наступая под покровом ночи и медленно изнуряя врага. Так евреям удалось отстоять свою религию и культуру и одолеть диктатора.

Празднуя победу, иудеи поднялись на Храмову гору, чтобы освятить оскверненный греками храм. Однако в святыне нашелся лишь один кувшин с «чистым» маслом для лампады. Такого количества должно было хватить на один день, но произошло чудо — лампада горела целых восемь дней. За это время иудеи успели очистить храм и доставить новое масло.

Ханука 2023 — традиции

В память о свершившемся чуде приверженцы иудаизма по всему миру с началом праздника зажигают свечи. Специальная подставка ханукия рассчитана на восемь свечей — в первый день должна гореть одна, а к восьмому — весь ряд. Как правило, подсвечник устанавливают на подоконнике, чтобы оповестить всех о чуде.

Священнослужители в синагогах читают специальную молитву «Галель». Верующие приходят в храмы, чтобы вместе отпраздновать великое событие.

Тень памяти: почему антисемитизм в Европе жив и после холокоста
Пандемия стала почвой для разжигания ненависти, считают в Европейском еврейском конгрессе

Ханука — светлый праздник, собирающий семьи за одним столом. Гостям и домочадцам обязательно нужно подать «латкес» — картофельные оладьи и пончики, а также молочные продукты и блюда из сыра.
Для детей в школах наступают каникулы, поэтому праздник часто именуют детским. Кроме того, малышам принято дарить подарки — в первые дни праздника небольшие мелочи, а к восьмому дню что-то желанное и сокровенное.

Ханука 2023 — как поздравить

Особых слов поздравления праздник не предусматривает — можно просто пожелать счастливой Хануки. Кроме того, принято желать благополучия в доме, а также света и надежды в душе. Часто поздравления связывают с огнем свечей, напоминающих о чуде и вселяющих веру в сердца.

6 октября евреи по всему миру отмечали двойной праздник Шмини Ацерет и Симхат Тора. «Известия» познакомили читателей со смыслом и традициями знаменательных событий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023