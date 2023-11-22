Ханука в 2023 году — смысл и традиции «праздника свечей»

В декабре иудеи вспоминают великое чудо, произошедшее в Израиле после освобождения от греческого ига. Целых восемь дней последователи иудаизма отмечают светлый праздник Хануки. «Известия» рассказывают о смысле «дня свечей» и традициях иудеев.

Ханука 2023 — когда, даты

У Хануки есть фиксированная дата — 25 декабря по еврейскому календарю. Однако исчисление времени по нему отличается от григорианского, поэтому дата праздника по привычному россиянам календарю постоянно меняется. В 2023 году Ханука продлится с 7 по 15 декабря.

Само название «ханука» означает сочетание фраз «достичь спокойствия» и «25». Однако часто на современный лад его переводят как «обновление».

Ханука 2023 — история, суть

История праздника восходит к событиям, произошедшим в Израиле за 164 года до н.э. В то время иудеи проживали на территории греческой Сирии. При императоре Александре Македонском их жизнь текла размеренно, а правитель не вмешивался в вопросы веры.

Однако после его смерти к власти пришел Антиох Епифан. Он начал гонения на иудеев, запретил чтение Торы и еврейские традиции, а по его приказу разоряли и закрывали храмы. Тогда началось восстание, которое длилось три года. Несмотря на численное превосходство противника, иудейское войско действовало расчетливо и хитро, наступая под покровом ночи и медленно изнуряя врага. Так евреям удалось отстоять свою религию и культуру и одолеть диктатора.

Празднуя победу, иудеи поднялись на Храмову гору, чтобы освятить оскверненный греками храм. Однако в святыне нашелся лишь один кувшин с «чистым» маслом для лампады. Такого количества должно было хватить на один день, но произошло чудо — лампада горела целых восемь дней. За это время иудеи успели очистить храм и доставить новое масло.

Ханука 2023 — традиции

В память о свершившемся чуде приверженцы иудаизма по всему миру с началом праздника зажигают свечи. Специальная подставка ханукия рассчитана на восемь свечей — в первый день должна гореть одна, а к восьмому — весь ряд. Как правило, подсвечник устанавливают на подоконнике, чтобы оповестить всех о чуде.

Священнослужители в синагогах читают специальную молитву «Галель». Верующие приходят в храмы, чтобы вместе отпраздновать великое событие.

Ханука — светлый праздник, собирающий семьи за одним столом. Гостям и домочадцам обязательно нужно подать «латкес» — картофельные оладьи и пончики, а также молочные продукты и блюда из сыра.

Для детей в школах наступают каникулы, поэтому праздник часто именуют детским. Кроме того, малышам принято дарить подарки — в первые дни праздника небольшие мелочи, а к восьмому дню что-то желанное и сокровенное.

Ханука 2023 — как поздравить

Особых слов поздравления праздник не предусматривает — можно просто пожелать счастливой Хануки. Кроме того, принято желать благополучия в доме, а также света и надежды в душе. Часто поздравления связывают с огнем свечей, напоминающих о чуде и вселяющих веру в сердца.

6 октября евреи по всему миру отмечали двойной праздник Шмини Ацерет и Симхат Тора. «Известия» познакомили читателей со смыслом и традициями знаменательных событий.