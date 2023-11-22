В Москве задержали торговцев незарегистрированными препаратами

В Москве задержаны четыре человека в рамках уголовного дела о сбыте незарегистрированных медицинских препаратов. Об этом 22 ноября сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Москве.

По данным следствия, группа лиц не позднее июля начала ввозить в Россию и продавать через интернет недоброкачественные препараты, используемые, в основном, в косметологии. Их стоимость составляла от 2,5 тыс. до 25 тыс. рублей. Заказы направлялись во все регионы России.

«По адресам проживания задержанных, а также в складских и офисных помещениях, расположенных на Киевском шоссе и Ленинском проспекте, проведены обыски. В настоящее время вся не зарегистрированная на территории РФ продукция общей стоимостью порядка 100 млн рублей изъята», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 238.1 УК РФ («Сбыт незарегистрированных медицинских изделий, совершенный в крупном размере»).

Трех фигурантов дела заключили под стражу. Их сообщнице избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Следователи также устанавливают других лиц, причастных к преступлению.

Ранее, 20 октября, в Приамурье завершили расследование уголовного дела в отношении жительницы Благовещенска, которую обвинили в незаконном обороте и сбыте сильнодействующего вещества. 50-летняя женщина оптом закупила в Новосибирске лекарство, свободный оборот которого запретили в 2018 году.