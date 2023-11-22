Мужчину зарезали рядом с клубом в Москве
В Москве местный житель зарезал мужчину рядом с клубом на улице Большая Черкизовская. Об этом в среду, 22 ноября, сообщил источник «Известий».
Инцидент произошел ночью 19 ноября. На кадрах с происшествием видно, что между несколькими мужчинами завязалась драка, а затем один из участников достал нож и воткнул его в плечо оппонента. Тот упал на землю и скончался.
Убитым оказался 30-летний житель Рязани, рассказал источник.
Убийца был задержан правоохранителями по горячим следам в ту же ночь в квартире на 5-й Парковой улице. Преступником оказался 33-летний местный житель.
На допросе мужчина признался в убийстве.
Ранее, 20 ноября, в Оренбурге 19-летний молодой человек зарезал 33-летнего мужчину. Между ними произошел конфликт в помещении одного из круглосуточных магазинов, после чего они пошли разбираться на улицу.