Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо перестать жаловаться на ослабление поддержки со стороны США. Об этом во вторник, 21 ноября, заявил американский журналист Стивен Гарднер в эфире своего YouTube-канала.

Обозреватель обратил внимание на то, что Вашингтон из-за оказания помощи Киеву сам оказался в ужасном положении.

«Снарядов может не хватить, так что Зеленскому стоит перестать жаловаться», — сказал журналист.

Кроме того, он напомнил, что президент США Джо Байден выражал уверенность в способности страны оказывать одновременно помощь Израилю и Украине. Зеленский же не был согласен с таким утверждением, добавил Гарднер.

Ранее, 18 ноября, издание Defense One сообщило о жалобах депутатов украинской Верховной рады на нехватку боеприпасов на фоне решения США перенаправить зарезервированные для Украины снаряды в Израиль. Депутат Александра Устинова, в свою очередь, отметила, что раньше часто посещала фронт, но теперь боится туда приезжать, поскольку, по ее словам, «людям буквально нечем стрелять».

16 ноября президент Зеленский во время беседы с журналистами заявил, что из-за палестино-израильского конфликта Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали испытывать нехватку 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Украинский лидер также отметил, что поставляемые сейчас западными странами боеприпасы никак не могут закрыть потребности армии Украины.

До этого, 14 ноября, глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба указал, что Европейский союз не сможет поставить ВСУ обещанный 1 млн снарядов до весны. Кулеба добавил, что главной причиной невыполнения обещания ЕС стали бюрократия и большое количество «несинхронизированных вещей».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о начале проведения которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов.