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Депутат назвал торжеством правды карту c российским Крымом в соцсетях ЕП

Депутат Белик: карта с российским Крымом в соцсетях ЕП — торжество правды
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Карта, опубликованная на странице Европарламента (ЕП) соцсети X (бывш. Twitter), где Крым отмечен российской территорией, является торжеством правды. Такое мнение 22 ноября выразил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

«Появление карты с российским Крымом является торжеством правды и справедливости, которую западным пропагандистам всё труднее утаить в мешке. Российский статус Крыма уже ни у кого не вызывает сомнений: ни в Европе, ни за океаном. Но есть определенный политес, который они вынуждены соблюдать перед Украиной», — отметил Белик в разговоре с «РИА Новости».

Он заявил, что к этому моменту число стран, которые продолжают видеть Крым украинским, можно пересчитать по пальцам. Белик указал на то, что даже депутаты ЕП, которые делают заявления об украинском Крыме, на самом деле хорошо понимают, что полуостров теперь принадлежит России навсегда.

Белик считает, что официальные лица в Европе не могут озвучить свое правдивое мнение о статусе Крыма, но простому гражданину, как, например, сотруднику ЕП, который занимался составлением карты, на которой Крым оказался российским, даже в голову не пришло обозначить полуостров каким-то другим образом.

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Ранее, 21 ноября, на ошибку Европарламента обратило внимание украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале. После этого пост был удален, а ЕП извинился за ошибку и пообещал опубликовать исправленную карту.

18 сентября президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу СBS заявил, что Украина не собирается идти навстречу территориальным условиям России ради завершения конфликта. Он назвал Донбасс своей территорией, однако на уточняющий вопрос о том, распространяется ли заявление на Крым, не ответил.

Позже, 20 сентября, на Совбезе ООН он заявил, что важным условием для завершения конфликта является вывод российских войск со всех территорий Украины и возвращение к границам 1991 года. Вторым условием он назвал возврат стране контроля над всей границей, а также исключительной экономической зоной в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.

Позже, 3 ноября, президент России Владимир Путин заявил, что Россия не могла не встать на защиту населения Крыма, а потом Донбасса и Новороссии. Говоря о причинах конфликта с Украиной, он отметил, что страны Запада не собирались выполнять минские соглашения по мирному урегулированию, «всю эту территорию начали тащить в НАТО», не обращая внимания на позицию и протесты России.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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