Раненый офицер «Отважных» подбил танк во время боя с радикальной националистической группировкой «Азов» (террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации) на краснолиманском направлении. Об этом в среду, 22 ноября, рассказал разведчик Центрального военного округа (ЦВО) с позывным Фокс.

«Информация была, что какое-то спецподразделение «Азова» было. Побили их. Наступали, наступали они, но, грубо говоря, здесь они наступили в лужу. Выкатывались танки, но были уничтожены. С нашей роты офицер подбил один [танк] из гранатомета, будучи раненым», — передает его слова «РИА Новости».

По словам российских военнослужащих, «Азов» поставил перед собой задачу совершить прорыв к 15 ноября к оборонительной линии российских войск у города Кременная. Бойцы «Отважных» обнаружили несколько запрещенных в России диверсионно-разведывательных групп, а также других элитных подразделений Киева еще до попытки наступления украинцев в кременском лесу. В результате завязавшихся боев противник был вынужден отступить.

На данном направлении удалось отбить попытки атак, а элитные части Вооруженных сил Украины (ВСУ) понесли потери в бронетехнике и пехоте в виде двух танков, одного многоцелевого транспортера-тягача легкого бронированного (МТ-ЛБ) и еще одной неопознанной единицы техники, возможно, это боевая машина пехоты (БМП) или танк. «Азов» потерял от 60 человек убитыми или ранеными.

«Обучение у них, конечно, хорошее. Я к тому, что данный танк они потом стали использовать как укрытие. Под этим танком у противника было организована точка — снайпер и пулеметчик. Долго их «выкуривали», но, по-моему, вчера их «выкурили», — поделился Фокс.

Ранее, 20 ноября, экипажи ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» группировки Центрального военного округа (ЦВО) на краснолиманском направлении ударили по долговременному опорному пункту ВСУ неуправляемыми 80-миллиметровыми авиационными ракетами. Наведение авиации на цели, а также корректировку огня вертолетчикам обеспечили группы передовых авиационных наводчиков на линии боевого соприкосновения и разведывательные дроны группировки «Центр».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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