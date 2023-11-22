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Более 20 зарубежных брендов планируют выйти на российский рынок

NF: 23 зарубежных бренда одежды и обуви намерены выйти на российский рынок
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На российский рынок планируют выйти 23 зарубежных бренда, 19 уже начали работу в РФ в 2023 году. Об этом 21 ноября сообщила аналитическая компания NF Group.

«23 бренда рассматривают выход на российский рынок и анонсируют планы по развитию», — отмечается в презентации, которая была представлена на пресс-конференции.

Аналитики отмечают, что большая часть этих брендов работает в сегменте одежды и обуви — 73,9%, все остальные — в таких категориях, как «Товары для дома», «Электроника», «Книги и сувениры».

На российском рынке ожидают бренды из Ирана, Китая, Казахстана, Белоруссии, Южной Кореи, ОАЭ, Турции, Индии и Италии.

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Ранее, 21 ноября, сообщили, что делегации из 60 стран приедут в Москву для участия в BRICS+ Fashion Summit. С 28 по 30 ноября специалисты из Европы, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки, Африки и СНГ обсудят проблемы модной индустрии, перспективы общего рынка, а также варианты взаимодействия между странами.

Отмечается, что основная программа поделена на три блока: трек «Сотрудничество» направлен на объединение усилий для развития модного сегмента; трек «Предпринимательство» акцентирует внимание на бизнес-процессах и производственных вопросах; трек «Технологии» осветит инновации в сфере моды, уделив внимание в том числе и роли искусственного интеллекта в индустрии.

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