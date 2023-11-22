Песков назвал жизнь умершего летчика Беленко лишенной счастья

Советский летчик-предатель Виктор Беленко, который скончался США, вряд ли смог прожить по-настоящему счастливую жизнь. Об этом в среду, 22 ноября, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Предатель никогда не может прожить счастливую жизнь», — сказал Песков.

Он также отметил, что для любого человека является самым большим несчастьем стать предателем.

Советский летчик Беленко, который угнал истребитель в Японию, умер 24 сентября в возрасте 76 лет в центре для пожилых людей, расположенном в небольшом городке Роузбуд на юге штата Иллинойс.

Сын Беленко отметил, что его отец «вел самую скрытную жизнь».

Беленко в 1976 году угнал в Японию из СССР истребитель-перехватчик МиГ-25, на борту которого находилось советское секретное оборудование. После этого случая летчик получил политическое убежище и гражданство в США, где консультировал местные власти.