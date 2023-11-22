СМИ сообщили о возможности Запада организовать новый Майдан на Украине

В случае если новый Майдан и будет на Украине, то только в результате действий стран Запада. Об этом 21 ноября сообщила турецкая газета Cumhuriyet.

«И вот сейчас Владимир Зеленский заявил, что на Украине якобы готовится новый Майдан, но эта революция пойдет только на пользу России», — отмечается в статье.

Никакой смены власти не произойдет, если только на это не решится сам Запад, предположили журналисты турецкой газеты.

В материале статьи отметили, что заявления президента Украины о подготовке новой «мины» пойдут только на пользу России, так как безрезультатное продолжение конфликта и коррупция на Украине только усилит социальную напряженность. В такой ситуации события Майдана будут одобрены только представителями западных стран.

Автор материала также предупредил о нарастающей напряженности и насыщенности событий и новостей этой зимой.

Ранее в этот день Зеленский заявил о том, что операция «Майдан-3», которая якобы нацелена на смену президента Украины, должна пройти до конца 2023 года. В очередной раз президент Украины указал на то, что в стране не будет президентских выборов, которые должны были состояться в 2024 году. Он отметил, что проведение выборов, когда на территории государства действует военное положение, является незаконным.

Зеленский уже второй раз за неделю заявляет о якобы готовящемся на Украине «Майдане-3». 17 ноября он заявил, что у украинской разведки есть информация о том, что операцию готовит Россия. По мнению Зеленского, целями предполагаемой операции являются создание хаоса на Украине и смещение президента.

В тот же день заместитель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высмеял это заявление, заявив, что тот «спутал все карты» России этим сообщением и ей теперь придется менять планы. Медведев также добавил, что теперь российским властям придется срочно «скорректировать оперативную заготовку». При этом он обратил внимание, что, судя по формулировкам, и сам Киев считает предыдущие Майданы госпереворотами.

При этом 18 ноября украинский политолог Кость Бондаренко допустил, что на Украине действительно может произойти новый Майдан, если Вооруженные силы Украины (ВСУ) провалятся на фронте или социально-экономическое положение населения ухудшится. Бондаренко также отметил, что Зеленский мог сыграть на опережение, заявив о риске нового Майдана заранее.