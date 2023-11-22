Уголовное дело о погибшей дочери в семье сыроедов передали в прокуратуру
Уголовное дело, возбужденное после смерти двухлетней девочки против ее родителей-сыроедов, направлено в прокуратуру. Об этом в среду, 22 ноября, сообщило Главное следственное управление Следственного комитета (ГСУ СК) России по Красноярскому краю и Республике Хакасия в своем Telegram-канале.
«Обвиняемые с марта 2021 года, с момента рождения своей дочери, не осуществляли качественное и своевременное кормление ребенка, а применяли нерациональный тип вскармливания <...> Вследствие этого у ребенка развились хроническое расстройство питания, анемия, отставание в физическом развитии», — пишет ведомство.
Уточняется, что обвиняемые в настоящее время воспитывают еще двух дочерей в возрасте семи и четырех лет. Органами системы профилактики начата процедура по ограничению их родительских прав.
13 октября ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия заявило, что в Красноярске двухлетняя девочка умерла в семье родителей-сыроедов. Супружеской паре были предъявлены обвинения в ряде преступлений в отношении дочери.
Помимо этого, сообщалось, что с момента рождения ребенка родители полностью отказались от медицинской помощи и обращались только к специалистам нетрадиционной медицины.
Ранее, 29 сентября, стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении матери, закрывшей своих малолетних детей на сутки в квартире без еды в Москве. Отмечается, что женщина заставила входную дверь двумя пеноблоками. Дети в возрасте два года и один год госпитализированы.