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Уголовное дело о погибшей дочери в семье сыроедов передали в прокуратуру

ГСУ СК по Красноярскому краю: дело о погибшей дочке родителей-сыроедов передано в прокуратору
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Фото: t.me/krksledkom
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Уголовное дело, возбужденное после смерти двухлетней девочки против ее родителей-сыроедов, направлено в прокуратуру. Об этом в среду, 22 ноября, сообщило Главное следственное управление Следственного комитета (ГСУ СК) России по Красноярскому краю и Республике Хакасия в своем Telegram-канале.

«Обвиняемые с марта 2021 года, с момента рождения своей дочери, не осуществляли качественное и своевременное кормление ребенка, а применяли нерациональный тип вскармливания <...> Вследствие этого у ребенка развились хроническое расстройство питания, анемия, отставание в физическом развитии», — пишет ведомство.

Уточняется, что обвиняемые в настоящее время воспитывают еще двух дочерей в возрасте семи и четырех лет. Органами системы профилактики начата процедура по ограничению их родительских прав.

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13 октября ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия заявило, что в Красноярске двухлетняя девочка умерла в семье родителей-сыроедов. Супружеской паре были предъявлены обвинения в ряде преступлений в отношении дочери.

Помимо этого, сообщалось, что с момента рождения ребенка родители полностью отказались от медицинской помощи и обращались только к специалистам нетрадиционной медицины.

Ранее, 29 сентября, стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении матери, закрывшей своих малолетних детей на сутки в квартире без еды в Москве. Отмечается, что женщина заставила входную дверь двумя пеноблоками. Дети в возрасте два года и один год госпитализированы.

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