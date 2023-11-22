Кабмин Израиля одобрил сделку с ХАМАС по освобождению заложников из Газы

Израиль в среду, 22 ноября, принял положительное решение по заключению сделки с палестинским движением ХАМАС о временном прекращении огня в секторе Газа для освобождения заложников.

ХАМАС и власти Израиля договорились о том, что взамен на 150 палестинских заключенных отпустят на свободу 50 заложников, включая женщин и детей до 19 лет.

Отмечается, что во время прекращения огня между сторонами будет осуществляться предоставление гуманитарной и медицинской помощи, в том числе доставка топлива во все районы сектора Газа.

На протяжении объявленного перемирия Тель-Авив полностью прекратит полеты над южной частью сектора Газа, в то время как над севером полеты будут запрещены с 10:00 до 16:00.

При этом ХАМАС подчеркнул состояние своей боеготовности для защиты палестинского народа, даже несмотря на временное перемирие с Израилем.

Сообщается, что сделка о заключении гуманитарного перемирия была достигнута в том числе благодаря усилиям Египта и Катара.

Ранее, 21 ноября, старший советник израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху Марк Регев сообщил, что в случае одобрения сделки с ХАМАС об освобождении пленных Израиль сможет приступить к ее осуществлению 23 ноября. На вопрос о возможном продлении периода прекращения огня в рамках сделки он подчеркнул, что Израиль может рассмотреть такой вариант.

В тот же день Нетаньяху сообщил, что Тель-Авиву предстоит принять тяжелое решение по сделке об освобождении заложников в секторе Газа. Израильский лидер также подчеркнул, что в планах Тель-Авива довести до конца военную операцию в секторе Газа даже после возможного временного прекращения огня, чтобы освободить часть заложников.

18 ноября Нетаньяху заявил, что на данный момент никаких договоренностей с ХАМАС об освобождении заложников из сектора Газа нет.

По последним данным, с начала обострения более 14,1 тыс. человек погибли в секторе Газа, 5,8 тыс. из них — дети. Число пострадавших при этом превышает 33 тыс. Со стороны Израиля погибли более 1,4 тыс. человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.