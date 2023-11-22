Путин и Моди не проведут традиционную встречу до конца 2023 года

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди не успеют провести традиционную встречу до конца 2023 года. Об этом в среду, 22 ноября, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«До конца года она не получится точно. Не успеют уже, графики не удастся синхронизировать. Но на следующий год такая возможность прорабатывается», — сказал Песков в беседе с ТАСС.

В соответствии с декларацией о стратегическом партнерстве от 2000 года лидеры РФ и Индии проводят встречи ежегодно. Однако в 2020 году встреча не проводилась из-за пандемии. В 2022 году встреча двух глав государств проводилась во время сентябрьского саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде.

Ранее, 30 июня, сообщалось, что Путин провел телефонные переговоры с Моди. Они обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. В ходе беседы была подчеркнута значимость дальнейшей реализации крупных совместных проектов в разных сферах.