Песков сообщил о перспективах поездки Путина в Чечню

Президент России Владимир Путин в перспективе обязательно посетит Чечню. Об этом в среду, 22 ноября, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«[Глава Чечни Рамзан Кадыров] его пригласил. И со временем когда-то, конечно, [Путин] приедет. Он же ездит в регионы», — сказал Песков в беседе с ТАСС.

Отвечая на вопрос о том, почему Путин давно не был в регионе, Песков с улыбкой сказал: «Ну, будет». При этом конкретных сроков он не назвал, однако отметил, что сейчас очень напряженная повестка.

Ранее, 20 ноября, глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил президента России Владимира Путина посетить республику на мероприятии, посвященном передаче крупной партии общественного транспорта ряду субъектов РФ. Тогда глава Чечни подчеркнул, что Путин восстановил «не только автовокзалы, аэропорты», а всю республику.

20 ноября Путин также сообщал, что Чечня преобразилась в сравнении с периодом трагических лет. Президент также назвал республику процветающей и отметил, что в Чечне еще многое предстоит сделать, но достигнутые результаты уже впечатляют.