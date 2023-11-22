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В США раскрыли главную цель конфликта на Украине

RS: США используют конфликт на Украине для ослабления позиций РФ в Черном море
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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Вашингтон использует Киев, чтобы ослабить российские позиции в Черном море. Об этом во вторник, 21 ноября, сообщает издание Responsible Statecraft.

Согласно словам представителя американского Госдепа Джеймса О'Брайена, США отдают себе отчет в особой региональной значимости Черного моря, где располагаются страны — члены НАТО.

«Хотя американские официальные лица открыто и заявляют о своих намерениях использовать Украину для ослабления России, они осторожны в утверждениях о том, что руководствуются жесткими геополитическими расчетами», — указал он.

Как отмечает О'Брайен, Вашингтон стремился изо всех сил ослабить Москву с момента начала спецоперации.

Кроме того, он подчеркивает, что одной из основных задач США является полное отдаление Украины и других черноморских стран от России с их последующей интеграцией в Европейский союз, где они должны будут следовать его правилам торговли и производства.

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Накануне, 14 ноября, один из американских конгрессменов заявил журналу Newsweek, что Киев неоднократно предупреждал о длительном конфликте, но неясно, сколько его западных партнеров готово к этому. Очевидно, что ситуация на Украине развивается не так, как ожидалось, и это вызывает беспокойство среди демократов и республиканцев в конгрессе США.

13 ноября советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге заявил, что финансировать предоставление Украине того, что США считают необходимым, становится сложнее с каждой неделей. Причина тому — отказ палаты представителей конгресса выделять дополнительные средства на эти цели.

Ранее, 10 ноября, подполковник американской армии в отставке Эрл Расмуссен заявил «Известиям», что Украина осознает полный провал своего контрнаступления, которое вынудил начать Запад. По его словам, в последнее время СМИ пытаются переложить вину за неудачи на Зеленского.

Западные страны во главе с США усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о начале ее проведения было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских войск.

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