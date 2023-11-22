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Американский чиновник назвал возможным продление гуманитарной паузы в Газе

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Фото: REUTERS/Anas al-Shareef
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Гуманитарная пауза в секторе Газа продлится не менее четырех–пяти суток, однако она может быть продлена. Об этом 21 ноября заявил представитель администрации США высокого ранга во время брифинга, посвященного соглашению об освобождении заложников.

«Есть возможность продления этой паузы при условии освобождения ХАМАС дополнительных заложников. <...> Они должны освободить их всех, и точка», — сказал он.

Как уточнил чиновник, освобождение заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС, начнется не ранее чем через 24 часа после достижения соответствующего соглашения.

Отмечается, что при продлении гуманитарной паузы могут быть освобождены «другие категории заложников», в том числе мужчины, израильские военнослужащие, иностранные граждане и лица с двойным гражданством. По словам чиновника, на первом этапе реализации договоренностей с Израилем не менее трех американцев войдут в число заложников, которых освободит ХАМАС.

Чиновник также назвал термины «гуманитарная пауза» и «режим прекращения огня» взаимозаменяемыми по отношению к договоренностям в Газе.

Кроме того, он выразил надежду на то, что соглашение между Израилем и ХАМАС приведет к полноценной паузе в боевых действиях на севере, на границе с Ливаном. При этом чиновник указал, что путь к обеспечению безопасности Израиля лежит через независимое палестинское государство.

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Между тем правительство Израиля 22 ноября одобрило план по возвращению минимум 50 заложников ХАМАС в течение четырех дней. Отмечается, что освобождение еще 10 похищенных даст еще один день затишья.

ХАМАС подтвердило достижение договоренности о четырехдневном перемирии для возвращения заложников. В обмен на 150 палестинских заключенных Израиль отпустит на свободу 50 заложников, женщин и детей до 19 лет.

Накануне старший советник израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху Марк Регев сообщил, что в случае одобрения сделки с ХАМАС об освобождении пленных Израиль сможет приступить к ее осуществлению 23 ноября. На вопрос о возможном продлении периода прекращения огня в рамках сделки он подчеркнул, что Израиль может рассмотреть такой вариант.

20 ноября министр чрезвычайного правительства страны Бени Ганц сообщил, что Израиль продолжит проведение операции в секторе Газа даже в случае освобождения заложников.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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