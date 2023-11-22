Журналист Fox News Холл рассказал о жалобах Зеленского на США

Журналист Fox News Бенджамин Холл 21 ноября сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на недостаточную помощь Киеву со стороны Вашингтона.

Отмечается, что ранее Зеленский встретился с генеральным директором Fox Corporation Лакланом Мердоком, журналистами Fox News Бенджамином Холлом и The Sun Жеромом Старки.

Как указал Холл, Зеленский «вообще ничего не скрывал». По его словам, украинский президент был обеспокоен из-за вопроса предоставления дальнейшей помощи Украине со стороны Запада.

«Он говорил о США, о недостаточном финансировании со стороны конгресса, о нехватке потенциальной поддержки американцев. Он рассказал о том, как Израиль действительно отвлек весь мир от Украины, и он считает, что это критический момент», — заявил Холл.

Ранее в этот день газета Politico написала, что Киев запросил у Вашингтона радары ближнего действия Sentinel для их дальнейшего использования в целях защиты своих оружейных предприятий.

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США смогут продолжить оказывать помощь Киеву только при условии, что американский конгресс одобрит выделение из федерального бюджета дополнительных средств на поддержку Украины.

Также 21 ноября посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал новый пакет военной помощи Киеву «успокоительной пилюлей». Он указал, что положение на фронте и в украинской власти на грани коллапса, а «трагический символизм «благотворительности» Вашингтона заключается в идеологии антироссийской кампании, которая дает понять украинцам, что они всё еще «в игре».

Накануне шеф Пентагона Ллойд Остин во время визита в Киев заявил о том, что США предоставят Украине новый транш военной помощи на $100 млн. В очередной транш киевскому режиму Белый дом включил боеприпасы для артиллерии и систем ПВО, а также противотанковое вооружение.

19 ноября NBC News со ссылкой на источники сообщил, что конгресс США рассчитывает до конца 2023 года одобрить запрос администрации американского президента Джо Байдена о помощи Украине и Израилю, а также на обеспечение безопасности южной границы.

17 ноября Байден подписал законопроект о финансировании работы правительства страны без помощи Украине. Законопроект о временном финансировании одобрен двумя палатами американского конгресса и также не предусматривает помощи Израилю. Проект был составлен спикером палаты представителей Майком Джонсоном (республиканец от штата Луизиана).

За день до этого «Украинская правда» со ссылкой на источники писала, что американская сторона в октябре уже старалась намекнуть украинским властям на вероятное прекращение финансовой помощи со стороны Вашингтона.

3 ноября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Белый дом больше не имеет возможности спонсировать Украину на прежнем уровне. По ее словам, правительство США исчерпало дополнительные бюджетные ассигнования на помощь Украине и вынуждено сократить военные поставки.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.