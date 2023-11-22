Российская артиллерия имеет возможность внезапного нанесения ударов по позициям Украины. Об этом 19 ноября корреспонденту японского издания Daily Shincho рассказал командир отделения ВСУ Роман.

«Русские ведут внимательное наблюдение с воздуха, и артиллерия способна неожиданно ударить, как только вы окажетесь на огневой позиции», — отметил он.

Командир отделения украинских войск также подчеркнул успешное продвижение российской армии, указав, что ее позиции становятся всё ближе.

Между тем 20 ноября обозреватель Питер ван Бурен в статье для The American Conservative констатировал, что Украину ожидает такое же поражение, как и все предыдущие поддерживаемые США прокси-правительства, которым Вашингтон обещал помощь до победного конца. По словам журналиста, условия урегулирования конфликта будут диктоваться Киеву не только Вашингтоном, но и Москвой, а конец будет печальным для украинского руководства.

Накануне журналист Гарланд Никсон назвал катастрофой для Вашингтона неминуемое поражение Киева. По его мнению, из-за этого США, которые неоднократно за свою историю косвенно или прямо участвовали в различных противостояниях, потеряют статус сильной державы в глазах мирового сообщества.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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