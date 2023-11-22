На Украине признали успешное наступление ВС РФ
Российская артиллерия имеет возможность внезапного нанесения ударов по позициям Украины. Об этом 19 ноября корреспонденту японского издания Daily Shincho рассказал командир отделения ВСУ Роман.
«Русские ведут внимательное наблюдение с воздуха, и артиллерия способна неожиданно ударить, как только вы окажетесь на огневой позиции», — отметил он.
Командир отделения украинских войск также подчеркнул успешное продвижение российской армии, указав, что ее позиции становятся всё ближе.
Между тем 20 ноября обозреватель Питер ван Бурен в статье для The American Conservative констатировал, что Украину ожидает такое же поражение, как и все предыдущие поддерживаемые США прокси-правительства, которым Вашингтон обещал помощь до победного конца. По словам журналиста, условия урегулирования конфликта будут диктоваться Киеву не только Вашингтоном, но и Москвой, а конец будет печальным для украинского руководства.
Накануне журналист Гарланд Никсон назвал катастрофой для Вашингтона неминуемое поражение Киева. По его мнению, из-за этого США, которые неоднократно за свою историю косвенно или прямо участвовали в различных противостояниях, потеряют статус сильной державы в глазах мирового сообщества.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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