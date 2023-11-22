Axios: Израиль одобрил сделку с ХАМАС по освобождению заложников

Израиль достиг договоренности с палестинским движением ХАМАС по освобождению заложников и введению гуманитарной паузы в Газе. Об этом 22 ноября сообщил портал Axios.

Согласно договоренностям, в секторе Газа будет введена четырехдневная гуманитарная пауза. На первом этапе соглашения ХАМАС должно отпустить порядка 50 израильских женщин и детей, удерживаемых в Газе. В свою очередь Израиль освободит около 150 палестинских заключенных.

Кроме того, согласно условиям сделки, Израиль разрешит на ежедневной основе въезд в Газу из Египта около 300 грузовиков с гуманитарной помощью. По информации Axios, во время гуманитарной паузы будет также разрешено ввозить больше топлива на территорию палестинского анклава.

На втором этапе ХАМАС может освободить еще несколько десятков женщин, детей и пожилых людей в обмен на то, что Израиль продлит паузу на несколько дней.

Как указал портал, в случае реализации договоренности станут «крупнейшим дипломатическим прорывом», который приведет к первой серьезной приостановке боевых действий с начала обострения палестино-израильского конфликта.

Накануне старший советник израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху Марк Регев сообщил, что в случае одобрения сделки с ХАМАС об освобождении пленных Израиль сможет приступить к ее осуществлению 23 ноября. На вопрос о возможном продлении периода прекращения огня в рамках сделки он подчеркнул, что Израиль может рассмотреть такой вариант.

В тот же день Нетаньяху сообщил, что Тель-Авиву предстоит принять тяжелое решение по сделке об освобождении заложников в секторе Газа. Израильский лидер также подчеркнул, что в планах Тель-Авива довести до конца военную операцию в секторе Газа даже после возможного временного прекращения огня, чтобы освободить часть заложников.

20 ноября министр чрезвычайного правительства страны Бени Ганц сообщил, что Израиль продолжит проведение операции в секторе Газа даже в случае освобождения заложников.

Телеканал Al Jazeera 13 ноября сообщил о готовности ХАМАС освободить до 70 находящихся в заложниках граждан Израиля в обмен на пятидневное перемирие.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.