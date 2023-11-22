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Сомнолог Царева обозначила причины головной боли после сна

Врач-сомнолог Царева: пробуждение с головной болью говорит об опасном нарушении здоровья
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Фото: Global Look Press/ Jochen Tack
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Наличие головной боли у людей после сна может свидетельствовать о серьезном нарушении здоровья. Об этом в среду, 22 ноября, в беседе с радио Sputnik рассказала врач-сомнолог Елена Царева.

«Если попытка проснуться происходит во время глубокого сна, то пробуждение гораздо тяжелее, чем в начале либо в конце сонного цикла. Отсюда головные боли, недомогание и слабость», — отметила она.

Выделяя основные причины возникновения головной боли, Царева уточнила, что они «могут быть следствием повышения артериального давления», в частности, это может привести к полной остановке дыхания человека во сне.

По мнению эксперта, в том случае, если утренние головные боли продолжают беспокоить человека даже при условии соблюдения им правильного режима сна, следует незамедлительно обратиться к специалисту.

Царева подчеркивает, что беспокоящие головные боли могут также «свидетельствовать о внутреннем сопротивлении организма необходимости встать и что-то делать», подобное состояние прослеживается у тех, кто страдает депрессией.

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Ранее, 9 ноября, врач-невролог, кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала о причинах появления мигрени, а также провоцирующих ее триггерах.

По ее словам, характерными признаками мигрени являются пульсирующие болезненные приступы, пронизывающие голову, свето- и звукобоязнь, тошнота и рвота, нарушение речи, трудности с координацией. Лечение головной боли зависит от того, какой причиной она вызвана. Иногда, чтобы унять боль в голове, достаточно отдохнуть в тишине и темноте, немного перекусить или попить воды, сладкого чая, глубоко подышать. Но если приступы повторяются, следует сходить к врачу и разобраться в причинах недомогания, заключила врач.

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