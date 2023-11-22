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Синоптики рассказали о погоде в Москве 22 ноября

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков — такая погода ожидает жителей столичного региона 22 ноября. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться в диапазоне –7…–5 градусов, ночью столбики термометров опустятся до –11 градусов.

В Московской области днем прогнозируют –9…–4 градуса, ночью похолодает до –13.

Также синоптики предупредили о сохранении местами гололедицы.

Ожидается северо-западный ветер со скоростью 6–11 м/c.

Атмосферное давление составит 746–748 мм ртутного столба.

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Ранее, 20 ноября, главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала «Известиям» о погоде на неделю, а также о прогнозируемом рекордно низком атмосферном давлении.

До этого, 15 ноября, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов отметил, что сильных морозов до конца месяца не предвидится. По словам синоптика, на следующей неделе москвичей снова ожидают всплеск тепла и возврат к нулевым температурам.

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