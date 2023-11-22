Тереза Дурова рассказала о помощи Юрия Никулина в создании театра

«Театр Терезы Дуровой» 23 ноября отметит 30-летие. В этот день на сцене представят легендарный спектакль «Летучий корабль» с молодым составом труппы. А накануне праздника худрук театра, народная артистка России Тереза Дурова рассказала «Известиям», кто помог ей создать прославленный коллектив. Всё началось еще в 1991 году.

«Я встретилась с Юрием Владимировичем Никулиным и посетовала, что из России исчезли клоуны. Олег Попов уехал в Германию, Слава Полунин — во Францию, уехали очень популярные актеры, которые были востребованы.

Решили искать клоунов и собрать их вместе на международном фестивале в Москве. Начало было удачным», — вспоминает Дурова.

После успеха фестиваля режиссер Дурова вместе с артистами собрались в единый коллектив, назвав его «Цирк «Июль». Как вспоминает Тереза Дурова, ее компания испытывала финансовые трудности.

«Я вновь пришла к Юрию Владимировичу. Рассказала, что у меня всё совсем плохо. Нас много, мы хотим продолжать работать, изобретать свой необычный театр. И Юрий Никулин посоветовал: «Надо написать письмо Лужкову и стать московским театром». Тогда можно получить государственную дотацию. Это не спонсорские средства на один раз, а стабильность», — рассказала она.

Так из цирка с клоунами появился московский театр, родиться которому помог народный артист СССР Юрий Никулин.

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