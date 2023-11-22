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Доброволец рассказал о нарушении ВСУ правил ведения боевых действий

Доброволец: ВСУ не придерживаются никаких правил ведения войны
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Фото: REUTERS/Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) нарушают все правила боевых действий и конвенции при осуществлении своих подлых действий в ходе конфликта. Об этом в среду, 22 ноября, рассказал в беседе с «РИА Новости» начальник штаба добровольческого штурмового корпуса батальона «Скиф» (БАРС-35) с позывным Варяг.

«Главная особенность действий ВСУ — подлость. Это главная фишка, которую они получили от своих инструкторов американцев и Великобритании. Например, ранить одного, дождаться эвакуации и еще раз нанести удар. Вы заметили, сейчас нет ни на одной машине красного креста? Они в первую очередь били по раненым», — сказал Варяг.

Как отметил военнослужащий, ВСУ чужды какие-либо международные конвенции и общепринятые правила ведения боевых действий.

Украинские боевики специально используют ржавые патроны, чтобы в случае ранения мина действовала «более мучительно», указал Варяг.

Кроме того, он подчеркнул, что в процессе совершения своих преступлений украинские войска «делают об этом ролики, делятся и, так сказать, хвастаются, что они такие герои».

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Ранее, 23 октября, замглавы делегации РФ, заместитель постоянного представителя России в Женеве Андрей Белоусов на заседании Первого комитета ГА ООН заявил, что украинская армия нарушает нормы международного гуманитарного права.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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