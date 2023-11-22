Вице-спикер Мосгордумы объяснил важность реставрации станций метро

Вице-спикер Мосгордумы Степан Орлов объяснил, что реставрация станций метро требуется для сохранения исторического облика Москвы.

В беседе с агентством городских новостей «Москва» во вторник, 21 ноября, депутат отметил, что статус объекта культурного наследия имеет 48 станций столичной подземки. Реставрационные работы с 2011 года провели на более чем 20 объектах. Это позволило кропотливо восстановить и сохранить элементы интерьеров и декора станций.

Орлов указал на то, что важно видеть в станциях не только функциональное, но и культурное значение. Он отметил, что у московского метро — особый облик. По его словам, важно сохранять преемственность и своевременно ремонтировать и реставрировать станции, чтобы сберечь детали эпохи, отмечает телеканал «360».

18 ноября о реставрации в метро рассказал мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, при восстановлении утраченных деталей и элементов декора специалисты стараются сохранить их архитектурные особенности. Для этого используют архивные чертежи и фотографии, пишет «Москва 24».

Также в ноябре глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов сообщил, что с начала 2023 года 10 станций метро Москвы оборудовали виброгасящими блоками. По его словам, это уменьшит вибрацию на конструкции тоннелей, а также снизит уровень шума от поездов.