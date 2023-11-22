В Швеции стало меньше поддерживающих вступление страны в НАТО

Граждане Швеции стали меньше поддерживать стремление своей страны вступить в НАТО, их количество упало по сравнению с июлем 2023 года. Об этом свидетельствуют данные опроса от социологического центра Verian, проведенного по заказу шведского телеканала TV4 Nyheterna.

Согласно данным опроса, 57% шведских граждан поддерживают членство страны в НАТО, что на 8% меньше, чем было зафиксировано летом этого года.

При этом количество тех, кто сомневается в целесообразности вступления Швеции в Североатлантический альянс, возросло с 17% до 23%.

Ранее, 13 ноября, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский в беседе с «Известиями» отметил, что вступление в НАТО налагает на Швецию ряд обязательств, которые действительно не совсем в интересах Стокгольма. Например, в 2020 году страна тратила на самооборону 1,1% ВВП, на протяжении последних лет военный бюджет королевства планомерно увеличивается, и уже в 2024 году, сообщал телеканал SVT, он достигнет около 117 млрд крон (чуть меньше $11 млрд). Таким образом, траты на нужды обороны доведут до 2% ВВП. Неизвестно, связано ли это увеличение с требованиями НАТО (именно такой показатель определен альянсом), однако Стокгольм, судя по всему, решил подготовиться еще до вступления в блок.

23 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган внес в парламент страны на рассмотрение протокол о вступлении Швеции в Североатлантический альянс. Вместе с тем до этого, 18 октября, лидер турецкой партии «Родина» Догу Перинчек заявил, что Турции необходимо отклонить ратификацию членства Швеции в НАТО, отметив, что его страна должна покинуть альянс.

В тот же день обозреватель турецкой газеты Hürriyet Абдулкадир Сельви сообщил, что страна может пересмотреть позицию по вопросу ратификации заявки Швеции на членство в альянсе, из-за того что американские военные в Сирии в начале октября сбили турецкий беспилотник.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, но их членство затягивалось. 4 апреля официально присоединилась к блоку только Финляндия. Заявку Швеции не ратифицировали Венгрия и Турция.