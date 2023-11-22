Реклама
Прямой эфир
Армия
Три украинских беспилотника сбиты над территорией Крыма
Мир
В США призвали Зеленского перестать жаловаться на сокращение помощи
Общество
В Кузбассе завершилась церемония прощания с экс-губернатором Тулеевым
Мир
Зеленский заявил о готовности обсудить с Трампом его мирный план по Украине
Общество
Трепову доставили на очередное заседание суда по делу о теракте
Мир
В МИДе выразили готовность работать с Финляндией по ситуации на границе
Мир
На Украине признали успешное наступление ВС РФ
Происшествия
Двое взрослых и двое детей погибли при пожаре в Подмосковье
Мир
Пакистан подал заявку на вступление в БРИКС
Общество
Певцу Шарлоту грозит три административных дела
Армия
Раненый офицер «Отважных» подбил танк во время боя с «Азовом»
Общество
«Ангарский маньяк» получил еще 10 лет колонии по новому делу о трех убийствах
Общество
В Москве задержали торговцев незарегистрированными препаратами

В Швеции стало меньше поддерживающих вступление страны в НАТО

0
Фото: Global Look Press/Thierry Monasse
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Граждане Швеции стали меньше поддерживать стремление своей страны вступить в НАТО, их количество упало по сравнению с июлем 2023 года. Об этом свидетельствуют данные опроса от социологического центра Verian, проведенного по заказу шведского телеканала TV4 Nyheterna.

Согласно данным опроса, 57% шведских граждан поддерживают членство страны в НАТО, что на 8% меньше, чем было зафиксировано летом этого года.

При этом количество тех, кто сомневается в целесообразности вступления Швеции в Североатлантический альянс, возросло с 17% до 23%.

Отложили в долгий ящик: Анкара не спешит принимать Швецию в НАТО
Турция решила повременить с ратификацией заявки Стокгольма на вступление в альянс

Ранее, 13 ноября, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский в беседе с «Известиями» отметил, что вступление в НАТО налагает на Швецию ряд обязательств, которые действительно не совсем в интересах Стокгольма. Например, в 2020 году страна тратила на самооборону 1,1% ВВП, на протяжении последних лет военный бюджет королевства планомерно увеличивается, и уже в 2024 году, сообщал телеканал SVT, он достигнет около 117 млрд крон (чуть меньше $11 млрд). Таким образом, траты на нужды обороны доведут до 2% ВВП. Неизвестно, связано ли это увеличение с требованиями НАТО (именно такой показатель определен альянсом), однако Стокгольм, судя по всему, решил подготовиться еще до вступления в блок.

23 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган внес в парламент страны на рассмотрение протокол о вступлении Швеции в Североатлантический альянс. Вместе с тем до этого, 18 октября, лидер турецкой партии «Родина» Догу Перинчек заявил, что Турции необходимо отклонить ратификацию членства Швеции в НАТО, отметив, что его страна должна покинуть альянс.

В тот же день обозреватель турецкой газеты Hürriyet Абдулкадир Сельви сообщил, что страна может пересмотреть позицию по вопросу ратификации заявки Швеции на членство в альянсе, из-за того что американские военные в Сирии в начале октября сбили турецкий беспилотник.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, но их членство затягивалось. 4 апреля официально присоединилась к блоку только Финляндия. Заявку Швеции не ратифицировали Венгрия и Турция.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023