Украинские СМИ сообщили о работе ПВО в Житомирской области

В Житомирской области Украины работает система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 22 ноября сообщило украинское издание «Зеркало недели».

«Житомирская область. ПВО работает», — отмечается в Telegram-канале издания.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в области объявлена воздушная тревога.

В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Накануне украинское издание «Общественное» сообщило, что взрывы произошли в Сумах и Запорожье. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской и Черниговской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Донецкой Народной Республики.

Также украинские СМИ сообщили о взрывах в Волынской области.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда глава государства Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.