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Каток на ВДНХ подготовили к зимнему сезону

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Киселев Сергей
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К старту зимнего сезона подготовили каток на ВДНХ в Москве. Об этом во вторник, 21 ноября, рассказал гендиректор компании «Русский лед девелопмент» Евгений Комаров.

По его словам, открытие катка произойдет уже через несколько дней. Специалистам осталось выполнить около 1,5% работ, которые должны завершиться в ближайшее время.

«Скорее всего, завтра мы начнем, как говорят на бытовом языке, гладить лед, и послезавтра он будет блестеть, как поверхность зеркала. Пока мы ждем, чтобы погода устаканилась», — приводит слова Комарова агентство городских новостей «Москва».

В 2023 году каток расположен на площади Промышленности, вокруг макета ракеты-носителя «Восток». Открытие катка намечено на 24 ноября.

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Ранее в этот день мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что 24 ноября в столице откроются катки с искусственным льдом. В начале декабря город украсят яркими гирляндами и конструкциями, сообщает «Москва 24». В парках, скверах и во дворах зимой будут развлечения на любой вкус и возраст — катки, лыжные трассы, горнолыжные склоны, места для катания на снегоходах.

В частности, в парке «Яуза» откроют катки, лыжные трассы протяженностью 10 км, а также самую большую в столице снежную горку у Ростокинского акведука, пишет НСН. Кроме того, два новых катка заработают в Парке 850-летия Москвы, в парке Северного речного вокзала откроют бесплатный каток, в «Лужниках» заработает лыжно-биатлонная трасса, отмечает телеканал «360».

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