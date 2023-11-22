Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области

Взрывы слышны в Киевской области на севере Украины. Об этом в среду, 22 ноября, сообщает портал «Зеркало недели».

Отмечается, что в регионе была объявлена воздушная тревога.

В киевской областной военной администрации указали, что в регионе работает противовоздушная оборона (ПВО).

В Минобороны РФ информацию о взрывах пока не прокомментировали.

Накануне взрывы прогремели в Сумах и Запорожье. Воздушная тревога была объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской и Черниговской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Донецкой Народной Республики (ДНР).

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда глава государства Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.