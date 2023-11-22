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Небензя сообщил о потере достоинства и независимости Украины из-за майдана

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Фото: РИА Новости/Андрей Стенин
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Украина из-за майдана потеряла достоинство и независимость. Об этом 22 ноября сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Совершенно очевидно, что 10 лет назад Украина свое достоинство и независимость потеряла и пока не обрела, поскольку еще не преодолела первородный грех майдана. А когда преодолеет — он останется позором и черным пятном в истории Украины, да и всего мира в целом, а также зловещим напоминанием о том, чего может стоить отказ от собственных интересов и полное подчинение Западу», — сказал постоянный представитель РФ на заседании Совбеза ООН.

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Ранее, 21 ноября, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что операция «Майдан-3», якобы нацеленная на смену главы государства, должна состояться до конца 2023 года. Зеленский указал, что люди, которые запланировали операцию, «будут использовать любые инструменты, которые у них есть». При этом он отметил, что в конкретных деталях план может меняться и необязательно, что конечной целью станет его физическое устранение.

20 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии в связи с 10-летием событий на центральной площади Киева указала на то, что Украина после евромайдана перестала быть самостоятельной. Она назвала страну «нищей и вымирающей территорией, которая находится на содержании западных колонизаторов». Дипломат также указала на то, что украинский народ вынужден жить при тирании и полностью зависеть от «внешних подачек».

18 ноября украинский политолог Кость Бондаренко выразил мнение, что к новому майдану в стране может привести провал ВСУ на фронте или ухудшение социально-экономического положения населения. Кроме того, Зеленский мог сыграть на опережение, заявив о риске нового майдана заранее, добавил эксперт, указав, что в стране растут критические настроения в отношении действующего правительства.

21 ноября 2013 года в Киеве начался евромайдан — стихийные акции протеста. В тот день правительство Украины объявило о приостановке подготовки к заключению соглашения об ассоциации с Европейским союзом (ЕС), которое планировалось подписать на саммите Восточного партнерства 28–29 ноября. В соглашении Международный валютный фонд (МВФ) 20 ноября потребовал от украинских властей повысить тарифы на газ и отопление на 40%, заморозить зарплаты и сократить бюджетные расходы.

Позднее, в феврале 2014 года, в Киеве был открыт огонь по активистам евромайдана и правоохранителям. Жертвами стали 53 человека. Новые власти Украины возложили вину за произошедшее на бывшее руководство страны и силовиков. Евромайдан вылился в политический кризис, а затем привел к эскалации на востоке Украины в 2014 году.

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