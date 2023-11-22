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Манул Тимофей из Московского зоопарка набрал вес к зиме

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Фото: t.me/Moscowzoo_official
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В Московском зоопарке манул Тимофей подготовился к зиме: он набрал вес и отрастил мех. Об этом во вторник, 21 ноября, сообщили в Telegram-канале столичного зоосада.

«Тимоша зажировался. Наш неспешный охотник набрал вес (больше 6 кг) и отрастил мех. Он готов к зиме», — приводит слова сотрудника зоопарка сайт kp.ru.

Несмотря на увеличение веса, животное осталось ловким и отлично координирует движения, сообщает телеканал «360».

В зоопарке также рассказали агентству городских новостей «Москва», что рацион манула составляли крысы, перепелки и морские свинки. К весне животное снова похудеет. Как отметили специалисты, он всегда зажировывается осенью, а весной сбрасывает вес. К лету Тимоша будет весить немного больше 3 кг.

Зажировку манул начал еще в сентябре, на тот момент он весил 4,7 кг, пишет Life.ru.

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в столице уже установились январские морозы. Ночные температуры в ближайшие дни составят до –10 градусов, а днем не поднимутся выше –7 градусов.

С 1 ноября Московский зоопарк перешел на зимний режим работы. Теперь обитателей столичного зоосада можно увидеть с 09:00 до 17:00. Такой график работы останется в силе до 29 февраля 2024 года.

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