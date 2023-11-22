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В Москве в 2023 году сдали 59 объектов образования

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С января по октябрь 2023 года в Москве ввели в эксплуатацию 59 объектов образования, среди которых учебные корпуса, детские сады и школы. Об этом во вторник, 21 ноября, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, общая площадь объектов составляет 413 тыс. кв. м. Такой показатель на 37% превысил показатель 2022 года, когда в эксплуатацию ввели 300 тыс. кв. м.

Бочкарев указал на то, что все образовательные учреждения отвечают современным стандартам. В частности, в них обустроили специализированные кабинеты для углубленного изучения различных наук, ИТ-полигоны, мастерские, лаборатории, многофункциональные спортзалы. В некоторых дошкольных организациях есть бассейн, также предусмотрена возможность трансформации игровых и кружковых пространств, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Принять новые заведения смогут более 10 тыс. детей из разных столичных районов, пишет RT. В частности, среди крупнейших сданных объектов — школа на 2,1 тыс. школьников в поселении Внуковское и учебные корпуса с дошкольными отделениями, рассчитанные на 1,3 тыс. мест, в деревне Николо-Хованское, отмечает НСН.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко заявил, что 47 учреждений были построены на внебюджетные средства, отмечает сайт aif.ru. Девелоперы изучают потребности жителей района и создают для них комфортные условия, сообщает телеканал «360».

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17 ноября Сергей Собянин сообщил, что в районе Тропарево-Никулино открылась новая школа. В корпусе имеются медиатека с библиотекой, лабораторно-исследовательский комплекс, а также пространство для шахматного кружка. Чиновник уточнил, что на базе ИT-полигона ребята займутся 3D-моделированием, робототехникой и программированием.

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