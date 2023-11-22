Велопешеходный мост через старое русло Москвы‑реки появится в Нагатинском Затоне

Велопешеходный мост через старое русло Москвы-реки построят в Нагатинском Затоне к концу 2024 года. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин во вторник, 21 ноября.

Сооружение позволит горожанам удобнее добираться до станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро «Нагатинский Затон», сообщает РИАМО. Кроме того, мост поможет сократить время пути от причала регулярного речного электротранспорта до подземки и обратно, пишет сайт kp.ru.

Работы были начаты в феврале этого года и идут в соответствии с графиком. Готовность объекта на данный момент составляет 20%. Собянин поручил ускорить строительство, отмечает телеканал «360».

Мостовой пролет длиной 216 м выполнят в форме полумесяца: верхняя балка будет опираться на вертикальные мачты, подвешенные на натяжных стержнях, сообщает агентство городских новостей «Москва». В ходе благоустройства прилегающей территории обустроят 0,8 га газонов, высадят 145 деревьев и кустарников.

По словам Собянина, мост станет одним из символов района и будет выглядеть оригинально, пишет сайт aif.ru. Планируется, что он станет популярным местом встреч и ежедневного отдыха, поскольку в центре сооружения обустроят зону с лавочками, откуда будет открываться живописный вид, сообщает НСН.

Кроме того, за последний год в районе возвели две новые станции метро — «Кленовый бульвар» и «Нагатинский Затон». Помимо этого, была проведена реконструкция Южного речного вокзала и выполнены работы по благоустройству набережной. Также активно развивается летняя зона отдыха и парк «Остров мечты».

16 ноября стало известно, что утвержден проект строительства и реконструкции дорог в районе делового центра «Москва-Сити», предусматривающий создание новых проездов и надземного перехода. Документ предусматривает обустройство боковых проездов на участке от Третьего транспортного кольца до улицы Антонова-Овсеенко и разворотного съезда вдоль ТТК, уточняет RT.