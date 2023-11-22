ВСУ за сутки выпустили 163 снаряда по населенным пунктам ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам ДНР 163 снаряда. Об этом 22 ноября сообщает в своем Telegram-канале представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«За истекшие сутки представительство сообщало о 45 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины. Выпущено 163 единицы различных боеприпасов», — говорится в сообщении.

Под огнем оказались Горловка, Донецк, Макеевка и Ясиноватский район. Отмечается, что обстрелы велись из ствольной артиллерии калибра 122, 152 и 155 мм.

За минувшие сутки три мирных жителя получили ранения.

Ранее, 21 ноября, сообщалось, что две мирные жительницы, одна из которых старше 85 лет, получили ранения из-за обстрела ВСУ Донецка. Уточняется, что произошло прямое попадание снаряда в частный жилой дом в Куйбышевском районе Донецка.

В тот же день стало известно о смерти актрисы и режиссера Полины Меньших от ранений, полученных в результате обстрела со стороны ВСУ в ДНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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