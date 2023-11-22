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Небензя сообщил о проведении заседания СБ ООН по Украине 8 декабря

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Фото: TASS/Zuma
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РФ проведет заседание СБ ООН по «формуле Аррии» по Украине 8 декабря. Об этом 22 ноября сообщил постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя.

«Мы предоставим возможность подробнее рассказать о случившемся самим участникам событий в ходе специальной встречи совета по «формуле Аррии», которую мы проведем 8 декабря», — сказал он на заседании СБ ООН по гуманитарной ситуации на Украине.

Киев кичится, что взял на вооружение террористические методы, отметил Небензя. Он также подчеркнул, что в отсутствие какой-либо готовности президента Украины Владимира Зеленского и его подельников, вместе с их западными кукловодами, к разговору о том, как добиться того, чтобы Украина перестала быть антироссийской и вернулась на путь добрососедского цивилизованного развития, России придется продолжать выполнять цели СВО военным путем.

Постоянный представитель России при ООН также отметил, что события на Майдане в 2014 году были в интересах Запада для ослабления РФ. Он уверен, что жителей Украины использовали ради конфронтации с Россией.

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Ранее, 9 ноября, первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский сообщил, что Совет Безопасности (СБ) ООН 10 ноября проведет неформальное заседание по «формуле Аррии», которое будет посвящено теме защиты украинских детей в странах Европейского союза (ЕС).

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