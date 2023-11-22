На севере Москвы произошел пожар в здании автосервиса

В Москве на Дмитровском шоссе загорелся автосервис, пламя уже потушили. Об этом в среду, 22 ноября, сообщили в МЧС России.

Отмечается, что возгорание произошло в одноэтажном здании автосервиса, где в момент пожара находились автомобили.

Пожар удалось локализовать в 00:23 на площади 400 кв. м, при его тушении было привлечено 17 единиц техники и более 50 человек.

Дополнительных сведений о пострадавших пока не поступало.

Ранее, 20 ноября, пресс-служба главного управления МЧС России по Москве сообщила о пожаре на северо-западе столицы в квартире многоэтажного дома на улице Генерала Глаголева . Площадь пожара составила 4 кв. м, один человек погиб, восемь были эвакуированы.