Половину доходов мировой игровой индустрии в 2023 году принесли мобильные релизы

Мировая индустрия видеоигр в 2023 году составит, предположительно, $187 млрд, в прошлом году эта цифра была около $184 млрд, согласно исследованию Newzoo. При этом 50% доходов приходится именно на мобильные релизы. Как объяснила «Известиям» разработчик и врио исполнительного директора «Игропрома» Анна Козлова, большая часть денег всегда находилась в мобильном гейминге, так как это наиболее доступный для широкой аудитории сектор.

«По статистике, в мобильные релизы играют 70% жителей нашей страны. Люди, которые окружают меня, регулярно запускают игры на мобильном, когда хотят отдохнуть, переключиться на что-то, когда едут в транспорте на работу и обратно — то есть каждый день», — рассказала «Известиям» Анна Козлова.

Как считает игровой журналист, ведущий подкаста «Никнейм уже был занят» Андрей Пушкарев, пока говорить о конкретных суммах рано — индустрия традиционно подводит финансовые итоги в марте-апреле. Согласно исследованию Business of Apps по итогам 2022 года, на которое ссылается Андрей Пушкарев, лидерами мобильного сектора были Honor of Kings ($1,65 млрд), Genshin Impact ($1,25 млрд), PUBG Mobile ($1,12 млрд), Candy Crush Saga ($1 млрд). Эти же проекты лидируют в 2023 году.

Затем по объему следует консольный гейминг (примерно 28% рынка), а на третьем месте — ПК-релизы. Так как многие онлайн-магазины, сервисы и платежные системы перестали работать в России, то геймерам пришлось адаптироваться и переводить свои аккаунты в другие регионы. Наиболее популярными и выгодными оказались Турция и Казахстан. Из-за этого средства, потраченные на игры с этих аккаунтов, засчитываются именно этим странам. Но, для сравнения, по данным аналитиков из Newzoo, Россия занимала шестое место по объему рынка в Европе, а доход держался на уровне более $3,4 млрд.

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Что в нашей жизни игра: какой вклад в рост гейм-индустрии внесла Россия