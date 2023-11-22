Боевое крыло «Исламского джихада» сообщило о смерти израильской заложницы в Газе

Группировка «Бригады Аль-Кудс», являющаяся боевым крылом радикального палестинского движения «Исламский джихад», 21 ноября сообщила о смерти удерживаемой в секторе Газа израильской заложницы.

«Мы объявляем о смерти поселенки Ханы Кацир, о готовности освободить которую по гуманитарным соображениям мы объявляли ранее. Промедление со стороны противника привело к ее кончине», — говорится в Telegram-канале группировки.

Ранее в этот день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о достижении прогресса в вопросе освобождения заложников, удерживаемых в секторе Газа. Предположительно, соглашение может включать в себя освобождение около 50 израильских детей и их матерей в обмен на четырехдневное прекращение огня. Ожидается также, что Израиль согласится освободить «по три палестинских заключенных на каждого заложника», освобожденного движением ХАМАС. Также Нетаньяху назвал возвращение заложников наивысшей задачей правительства, заявив, что несет личную ответственность за их освобождение.

Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари отметил, что продвижение в возможной сделке об освобождении части заложников, удерживаемых в секторе Газа, есть. По его словам, решение по этому вопросу должны принять политики, войска Израиля готовы к любому сценарию.

Также официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари заявил, что переговоры между Израилем и ХАМАС об освобождении заложников находятся на финальной стадии. По его словам, стороны достигли такого прогресса, которого еще не было ранее.

16 ноября ЦАХАЛ сообщила, что обнаружила рядом с больницей «Аль-Шифа» в секторе Газа тело одной из похищенных заложниц.

ЦАХАЛ 14 ноября подтвердила гибель 19-летней военнослужащей Ноа Марциано, которая находилась в заложниках у ХАМАС.

13 ноября телеканал Al Jazeera сообщил о готовности ХАМАС освободить до 70 находящихся в заложниках граждан Израиля в обмен на пятидневное перемирие.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, с начала обострения более 14,1 тыс. человек погибли в секторе Газа, 5,8 тыс. из них — дети. Число пострадавших при этом превышает 33 тыс. Со стороны Израиля погибло более 1,4 тыс. человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.