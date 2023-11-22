Реклама
Прямой эфир
Экономика
Новая категория заемщиков появится в России в следующем году
Мир
Небензя сообщил о проведении заседания СБ ООН по Украине 8 декабря
Мир
Нетаньяху заявил о предстоящем тяжелом решении по освобождению заложников
Мир
Европарламент включил Крым в Россию на карте
Происшествия
Российский актер театра и кино Максим Шахров погиб в ДТП в возрасте 27 лет
Мир
Москва направила Хельсинки ноту протеста из-за демонстрации танка РФ
Мир
Спецборт МЧС РФ с эвакуированными из сектора Газа россиянами вылетел в Москву
Мир
Лавров обсудил с главой МИД Белоруссии вопросы строительства Союзного государства
Общество
Путин назвал институт семьи основой России
Общество
Собянин анонсировал открытие катков с искусственным льдом в Москве 24 ноября
Мир
Глава МИД Армении не примет участия в заседаниях ОДКБ в Минске
Общество
Родившим до 25 лет предложили давать пособие в 200 тыс. рублей
Общество
Пробки в Москве вечером 21 ноября достигли 9 баллов
Сюжет:

Боевое крыло «Исламского джихада» сообщило о смерти израильской заложницы в Газе

0
Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Группировка «Бригады Аль-Кудс», являющаяся боевым крылом радикального палестинского движения «Исламский джихад», 21 ноября сообщила о смерти удерживаемой в секторе Газа израильской заложницы.

«Мы объявляем о смерти поселенки Ханы Кацир, о готовности освободить которую по гуманитарным соображениям мы объявляли ранее. Промедление со стороны противника привело к ее кончине», — говорится в Telegram-канале группировки.

«Наша ключевая цель — уничтожение власти ХАМАС в секторе Газа»
Советник премьера Израиля Дмитрий Гендельман — о наземной операции, расширении конфликта и посредниках в его урегулировании

Ранее в этот день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о достижении прогресса в вопросе освобождения заложников, удерживаемых в секторе Газа. Предположительно, соглашение может включать в себя освобождение около 50 израильских детей и их матерей в обмен на четырехдневное прекращение огня. Ожидается также, что Израиль согласится освободить «по три палестинских заключенных на каждого заложника», освобожденного движением ХАМАС. Также Нетаньяху назвал возвращение заложников наивысшей задачей правительства, заявив, что несет личную ответственность за их освобождение.

Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари отметил, что продвижение в возможной сделке об освобождении части заложников, удерживаемых в секторе Газа, есть. По его словам, решение по этому вопросу должны принять политики, войска Израиля готовы к любому сценарию.

Также официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари заявил, что переговоры между Израилем и ХАМАС об освобождении заложников находятся на финальной стадии. По его словам, стороны достигли такого прогресса, которого еще не было ранее.

16 ноября ЦАХАЛ сообщила, что обнаружила рядом с больницей «Аль-Шифа» в секторе Газа тело одной из похищенных заложниц.

ЦАХАЛ 14 ноября подтвердила гибель 19-летней военнослужащей Ноа Марциано, которая находилась в заложниках у ХАМАС.

13 ноября телеканал Al Jazeera сообщил о готовности ХАМАС освободить до 70 находящихся в заложниках граждан Израиля в обмен на пятидневное перемирие.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, с начала обострения более 14,1 тыс. человек погибли в секторе Газа, 5,8 тыс. из них — дети. Число пострадавших при этом превышает 33 тыс. Со стороны Израиля погибло более 1,4 тыс. человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023