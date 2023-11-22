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СМИ сообщили о возможном провале плана стран ЕС по выделению новой помощи Киеву

Bloomberg: план помощи Киеву на €20 млрд может провалиться из-за разногласий в ЕС
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Фото: Global Look Press/Christoph Soeder
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План Евросоюза (ЕС) по предоставлению Украине очередной военной помощи на сумму €20 млрд в течение четырех лет может провалиться из-за разногласий среди стран-членов. Об этом 21 ноября сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на дипломата из Евросоюза.

«Изначальный план ЕС выделить €20 млрд <...> рискует провалиться, потому что некоторые страны-члены, в том числе Германия, не смогли договориться об условиях», — отмечается в сообщении.

Дипломат также подчеркнул, что страны-члены ЕС надеются согласовать выделение €5 млрд в следующем году.

При этом Венгрия блокирует различные проекты по поддержке Киева, так как хочет в первую очередь обсудить стратегию по Украине в рамках ЕС, приводится в заявлении.

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Ранее в этот день сообщалось, что США смогут продолжить оказывать помощь Киеву только при условии, что американский конгресс одобрит выделение из федерального бюджета дополнительных средств на поддержку Украины.

Также посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов 21 ноября назвал новый пакет военной помощи Киеву «успокоительной пилюлей». Он указал, что положение на фронте и в украинской власти на грани коллапса, а «трагический символизм «благотворительности» Вашингтона заключается в идеологии антироссийской кампании, которая дает понять украинцам, что они всё еще «в игре».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.

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