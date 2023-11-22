Российские военные продолжают демонстрировать отвагу и мужество в зоне СВО

Минобороны РФ в среду, 22 ноября, сообщило о новых героических поступках и подвигах российских военнослужащих в зоне спецоперации.

В ведомстве отметили проявленное мужество майора Романа Васильева, который вопреки огневому воздействию не допустил утери сведений, составляющих государственную тайну, при этом своевременно оказав первую помощь раненому подчиненному и организовав его своевременную отправку в госпиталь.

Подвергшись сильному минометному обстрелу со стороны противника, Васильеву удалось оперативно развернуть связь на новой позиции и нанести артиллерийский удар по вражеским позициям.

Помимо этого, Минобороны также отметило профессиональные действия рядового Сергея Карапузова, который, находясь в составе артиллерийского расчета, занимал замаскированную огневую позицию на одном из оборонительных рубежей российских войск.

Попав под минометный обстрел украинских боевиков, расчет гвардии Карапузова получил от подразделений разведки координаты позиций вражеских артиллеристов, после чего первым выстрелом смог успешно поразить одно из орудий противника, а затем и весь личный состав артиллерийского подразделения противника.

Ведомство подчеркнуло, что благодаря проявленному мужеству рядового Карапузова враг не смог вклиниться в оборону российских войск, в результате чего вынужден был отступить, понеся при этом большие потери.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что на краснолиманском направлении российские военные отразили две атаки противника, за сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 200 военнослужащих ранеными и убитыми. Кроме того, на донецком направлении ВС РФ были отражены две атаки штурмовых групп 28-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Курдюмовка (ДНР).

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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